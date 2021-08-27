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ضبط 242 طربة حشيش وكمية من مخدر الآيس في الإسماعيلية

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة، مُتخذين من دوائر (مركز شرطة القنطرة غرب – مركز شرطة أبوصوير – قسم شرطة ثان الإسماعيلية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
نتائج الحملة
فقد تم توجيه حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة لاستهدافهم وقد أمكن ضبطهم، وذلك على النحو التالى:-
ضبط عاطل، له معلومات جنائية، نجليه،حال تواجدهم بمحل سكنهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام – سيارة - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).
4 كيلو حشيش
كما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته ( 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالي – هاتف محمول).
100 جرام شابو

ونجحت الحمله في ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 100 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وتمكنت من ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته (عدد 2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫100٫000– إثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريبًا)، بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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