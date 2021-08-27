Advertisements

تحرير 5 محاضر لمخابز في الإسكندرية لتلاعبها في وزن رغيف الخبز (صور)

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
أجرى محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى، جولات مفاجئة على المخابز البلدية منذ الصباح الباكر بمنطقة العجمي.
التفتيش على أوزان الرغيف البلدي ومواصفاته
ومر على المخابز البلدية بمناطق: (وادى القمر، الدخيلة، البيطاش، الهانوفيل، شهر العسل،  مساكن الصينية، ومساكن الكيلو ٢١)، حيث تم التفتيش على أوزان الرغيف البلدي ومواصفاته، والتأكد من نظافة أماكن الإنتاج ولوحات بيانات المخابز.
تحرر محاضر 5 محاضر
وتحرر محاضر 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة لعدد من المخابز المخالفة خلال الجولة،
وتحرير محضر توقف لأحد المخابز بدون إذن من التموين.

هذا وقد التقى وكيل تموين الإسكندرية مع العديد من المواطنين والمصطافين، وتم استطلاع آرائهم عن جودة رغيف الخبز وانتظام منظومة التموين وتوافر السلع التموينية.
تحرير 5 محاضر لمخابز في الإسكندرية لتلاعبها في وزن رغيف الخبز (صور)
تحرير 5 محاضر لمخابز في الإسكندرية لتلاعبها في وزن رغيف الخبز (صور)
تحرير 5 محاضر لمخابز في الإسكندرية لتلاعبها في وزن رغيف الخبز (صور)
تحرير 5 محاضر لمخابز في الإسكندرية لتلاعبها في وزن رغيف الخبز (صور)
تحرير 5 محاضر لمخابز في الإسكندرية لتلاعبها في وزن رغيف الخبز (صور)
تحرير 5 محاضر لمخابز في الإسكندرية لتلاعبها في وزن رغيف الخبز (صور)
تحرير 5 محاضر لمخابز في الإسكندرية لتلاعبها في وزن رغيف الخبز (صور)
تحرير 5 محاضر لمخابز في الإسكندرية لتلاعبها في وزن رغيف الخبز (صور)

أخبار تهمك

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ يوم

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ يومين

الاتحاد السكندري يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. زيادة جديدة في إصابات كورونا و10 حالات وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ يوم

الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم رحيل ثلاثي ناري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلى الأهلي ويكشف تفاصيل المفاوضات

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يقترب بشدة من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:30 ص

عاجل- فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلى الأهلي ويكشف تفاصيل المفاوضات

عاجل.. الأهلي يحسم رحيل ثلاثي ناري

09:30 ص

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

05:33 م

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

الزمالك يقترب بشدة من حسم صفقة نجم بيراميدز

11:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements