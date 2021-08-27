تحرير 5 محاضر لمخابز في الإسكندرية لتلاعبها في وزن رغيف الخبز (صور)

التفتيش على أوزان الرغيف البلدي ومواصفاته

ومر على المخابز البلدية بمناطق: (وادى القمر، الدخيلة، البيطاش، الهانوفيل، شهر العسل، مساكن الصينية، ومساكن الكيلو ٢١)، حيث تم التفتيش على أوزان الرغيف البلدي ومواصفاته، والتأكد من نظافة أماكن الإنتاج ولوحات بيانات المخابز.

تحرر محاضر 5 محاضر

وتحرر محاضر 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة لعدد من المخابز المخالفة خلال الجولة،

وتحرير محضر توقف لأحد المخابز بدون إذن من التموين.



هذا وقد التقى وكيل تموين الإسكندرية مع العديد من المواطنين والمصطافين، وتم استطلاع آرائهم عن جودة رغيف الخبز وانتظام منظومة التموين وتوافر السلع التموينية.



أجرى محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى، جولات مفاجئة على المخابز البلدية منذ الصباح الباكر بمنطقة العجمي.