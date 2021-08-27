ميركل تلغي زيارتها إلى إسرائيل





أفادت وسائل إعلام عبرية بأن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ألغت زيارتها المرتقبة إلى إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" مساء اليوم الخميس، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اتصلت هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وأبلغته اعتذارها عن القيام بزيارتها المقررة لإسرائيل الأسبوع المقبل.

وأكدت القناة العبرية أن ميركل أبلغت بينيت عدم زيارتها لإسرائيل في الوقت الراهن بسبب الوضع الطارئ في أفغانستان والحاجة إلى استكمال إجلاء القوات الألمانية منها.



وأوضحت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تفهم اعتذار ميركل أو التعبير عن أسفها معربا عن أمله في إنهاء إجلاء الألمان من أفغانستان بسلام ودون وقوع إصابات.

ويشار إلى أن نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي قام بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الأربعاء، والتقى مع كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستين فضلا لقائه المرتقب مع الرئيس جو بايدن.