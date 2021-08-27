هل تغيرات المناخ سببا في ظهور كورونا؟.. عالم فضاء يجيب (فيديو)

كشف الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء التابع للأمم المتحدة، حقيقة تسبب التغيرات المناخية في ظهور فيروس كورونا، قائلا: "التغيرات المناخية ليس لها علاقة بفيروس كورونا وتحوراته".





وأشار "النهري"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه إذا استمر العالم في الممارسات الخاطئة التي تؤثر على الاحتباس الحراري بالعالم فأن المناخ سيتغير على مستوى العالم.



