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هل تغيرات المناخ سببا في ظهور كورونا؟.. عالم فضاء يجيب (فيديو)

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء التابع للأمم المتحدة، حقيقة تسبب التغيرات المناخية في ظهور فيروس كورونا، قائلا: "التغيرات المناخية ليس لها علاقة بفيروس كورونا وتحوراته".

وأشار "النهري"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه إذا استمر العالم في الممارسات الخاطئة التي تؤثر على الاحتباس الحراري بالعالم فأن المناخ سيتغير على مستوى العالم.

وأوضح أنه كلما زادت درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة، فأن بخار الماء يزداد 7%، وعندما يرتفع بخار الماء للأجواء العليا ومقابلة أسطح باردة يسقط المطر، وهو ما يفسر سقوط الأمطار على مناطق غير معتادة مثل القاهرة الجديدة.

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