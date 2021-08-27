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أسعار الغاز الطبيعي تسجل أكبر ارتفاع لها منذ يونيو الماضي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
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 سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة أكبر ارتفاع لها منذ يونيو الماضي خلال تعاملات ظهيرة اليوم الخميس، في ظل ارتفاع المخزون بأقل من التوقعات مع احتمالات اضطراب الإنتاج  نتيجة العواصف المدارية التي تهب على خليج المكسيك.


وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر الغاز تسليم سبتمبر المقبل بنسبة 8ر5% إلى 122ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بزيادة قدرها 22 سنتا عن السعر في بداية التعاملات  ببورصة نيويورك للسلع.


وجاء ارتفاع سعر الغاز الطبيعي  بعد ارتفاع  المخزون بأقل من التوقعات، ليقل عن متوسط المخزون في مثل هذا التوقيت من العام خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يشير إلى أن الإمدادات خلال فصل الشتاء المقبل ستكون أقل من التوقعات.


وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زادت إمدادات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 29 مليار قدم مكعب في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بمقدار 39 مليار قدم مكعب، وكان المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية 44 مليار قدم مكعب.

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