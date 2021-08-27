التصريح بدفن سائق لقي مصرعه في حادث تصادم بالعبور

صرحت نيابة العبور، بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، بدفن سائق لقى مصرعه إثر اصطدامه بسيارته "ربع نقل" بأحد الأرصفة، على الطريق الأوسطي دائرة قسم شرطة العبور بعد بوابة تحصيل الرسوم اتجاه بلبيس، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده.

حادث تصادم ومتوف بالطريق الأوسطي

كان قد تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوفٍ بالطريق الأوسطي دائرة القسم بعد بوابة تحصيل الرسوم اتجاه بلبيس.

اصطدم بأحد الأرصفة

على الفور انتقلت القوات الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيادة "على.ع.م"، 55 عاما، سائق، على الطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بأحد الأرصفة أدى إلى انقلاب السيارة ووفاته متأثر بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي، وجرى نقل الجثة لمستشفى السلام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.