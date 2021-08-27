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ضبط شخصين لسرقتهما حقيبة من إحدى السيارات بالتجمع الأول

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 01:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر زجاج السيارة التابعة لجهة عمله حال تركها بدائرة القسم وسرقة حقيبة بداخلها ( هاتف محمول - مبلغ مالى - مجموعة من كروت الفيزا).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزتهما (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، وبحيازة السلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب " كسر الزجاج "، كما اعترفا بارتكاب (2) حادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط (هاتف محمول- جهاز لاب توب ) مستولى عليهما لدى عملائهما "سيئي النية" (شخصان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات المبلغ المالى المستولى عليه من المجنى عليه الأول، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، وأضافا بتخلصهما من كروت الفيزا الخاصة بالمجنى عليه الأول، وحقيبة ملابس خاصة بواقعة سرقة أخرى بإلقائهما بالطريق العام، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

ضبط شخصين سيارة سرقة حقيبة التجمع الأول

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