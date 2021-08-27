Advertisements

أمن الإسماعيلية يضبط تاجر مخدرات متلبسا بـ40 طربة حشيش

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية، من إلقاء القبض على تاجر مخدرات متلبسًا بحوزته 40 طربة من مخدر الحشيش، وذلك قبل ترويجها علي عملائه متخذ من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
يروج مخدر الحشيش على عملائه
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد طلعت عبد الهادي مدير مباحث المحافظة يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث مركز شرطة أبو صوير عن قيام تاجر مخدرات بترويج مخدر الحشيش علي عملائه، وبتقنين الإجراءات وعمل التحريات السرية أثبتت صحة المعلومات.
خطة أمنية محكمة في الأماكن التي يتردد المتهم
وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد فيصل رئيس فرع البحث الجنائي لغرب الإسماعيلية، والمقدم محمد يونس رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، والنقباء عبد الله العدلي، وأحمد ياسر، وأحمد نصر، وأحمد عاطف، وأحمد فريد، معاونين مباحث المركز، وتم وضع خطة أمنية محكمة في الأماكن التي يتردد عليها المتهم وتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 40 طربة من مخدر الحشيش وهواتف محمولة، ومبالغ ماليه.

وبمواجهة المتهم اعترفا بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مصطفى البدري

منذ 37 دقيقة

عاجل- فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلى الأهلي ويكشف تفاصيل المفاوضات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ يوم

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يقترب بشدة من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم رحيل ثلاثي ناري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

منذ حوالي 18 ساعة

بيرسي تاو يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

الاتحاد السكندري يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الكشف عن راتب بيرسي تاو مع الأهلي سنوياً

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:33 م

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

بيرسي تاو يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي

01:00 م

عاجل- الكشف عن راتب بيرسي تاو مع الأهلي سنوياً

01:26 م

عاجل- فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلى الأهلي ويكشف تفاصيل المفاوضات

11:30 ص

عاجل.. الأهلي يحسم رحيل ثلاثي ناري

09:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements