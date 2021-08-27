أمن الإسماعيلية يضبط تاجر مخدرات متلبسا بـ40 طربة حشيش

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية، من إلقاء القبض على تاجر مخدرات متلبسًا بحوزته 40 طربة من مخدر الحشيش، وذلك قبل ترويجها علي عملائه متخذ من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ي روج مخدر الحشيش على عملائه

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد طلعت عبد الهادي مدير مباحث المحافظة يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث مركز شرطة أبو صوير عن قيام تاجر مخدرات بترويج مخدر الحشيش علي عملائه، وبتقنين الإجراءات وعمل التحريات السرية أثبتت صحة المعلومات.

خطة أمنية محكمة في الأماكن التي يتردد المتهم

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد فيصل رئيس فرع البحث الجنائي لغرب الإسماعيلية، والمقدم محمد يونس رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، والنقباء عبد الله العدلي، وأحمد ياسر، وأحمد نصر، وأحمد عاطف، وأحمد فريد، معاونين مباحث المركز، وتم وضع خطة أمنية محكمة في الأماكن التي يتردد عليها المتهم وتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 40 طربة من مخدر الحشيش وهواتف محمولة، ومبالغ ماليه.



وبمواجهة المتهم اعترفا بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

