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عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يصل المهدي سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، إلى ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم، تمهيدًا للتوقيع على عقود انتقاله.


وتوصل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وأمير توفيق مدير التعاقدات، إلى اتفاق مع اللاعب وناديه من أجل الحصول على خدماته بالميركاتو الصيفي.


ويسعى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، لتعزيز مركز حراسة المرمى، ليحل بديلًا لـمحمد الشناوي الحارس الأساسي، في ظل تراجع مستوى البدائل.


وكان الأهلي أتم التعاقد مع كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزيمبيقي لويس ميكسوني وكريم فؤاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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