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بالأسماء.. إصابة 15 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بوادي النطرون

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 01:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسلام أمين
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أصيب، قبل قليل، 15 شخصا بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الدولي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال مستشفى وادي النطرون التخصصي، عدد 15 شخصا مصابا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 48 بالطريق الدولي، وجميعهم من محافظة الشرقية، وجارٍ عمل الإسعافات الأوليه والفحوصات الطبية اللازمة.

والمصابون هم كل من: "إيمان غريب فرج" 41 عاما، ط مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "إبراهيم محمد السيد" 42 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "رودينا إبراهيم محمد السيد" 14 عاما، مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، آية محمود يحيى 18 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "محمد السيد فتحي 38 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "أحمد جمال السيد"، 29 عاما، مصاب بجرح بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "نهال محمد السيد" 29 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب كل من "عبير محمد السيد 43 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "فوقيه محمد ذكي" 15 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "أمل محمد السيد" 25 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "رودينا احمد السيد" 7 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "ريتال احمد السيد" 5 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "كمال سعيد كمال" 15 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

الكلمات المفتاحية

وادي النطرون انقلاب ميكروباص إصابة 15 شخصا

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