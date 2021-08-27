كورونا.. 7 خطوات حكومية لمحاصرة "دلتا" بمصر



وضعت وزارة الصحة والسكان، مخططا لمحاصرة متحور دلتا في مصر بعد ظهور حالات مصابة بالسلالة التابعة لفيروس كورونا التاجي المستجد خلال الفترة الماضية.

ظهور أول حالة من سلالة كورونا في مصر

وخلال الأيام الماضية شهدت مصر ظهور أول حالة من سلالة كورونا في مصر، تعود لسيدة مصرية، عمرها يصل لـ35 عاما، وتم إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا بالخارج، وثبت أنها مصابة بمتحور "دلتا بلس"، وحالتها كانت بسيطة.

تطعيم جميع العاملين بالحكومة

- الحكومة ستقوم بتطعيم جميع العاملين بالحكومة، وفرض تطعيم الفئات العمرية بدءا من عمر 18 عاما، وبالأخص طلاب الجامعات والمعلمين، قبل بدء العام الدراسي.

تطعيم عناصر منظومة الجامعات والمعاهد

- قررت الحكومة تتفيذ خطة من أجل تطعيم عناصر منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.



- من المستهدف حصول 3 مليون و500 ألف شخص بالجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعمال، على لقاح كورونا.



- التطعيم ضد كورونا يقلل من خطورة الأعراض وفترة الحجز في المستشفيات، مما يساهم في محاصرة الفيروس.





- حسب الخبراء ستبدأ الحكومة في دعوة المواطنين إلى الالتزام مرة أخرى بالإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الدولة، من ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والحد من التجمعات.



- بالنسبة للقاحات، هناك تحركات حكومية، لفرضها إجباريًّا على المدارس والجامعات والمنشآت الحكومية، مطلوب التوسع في أعداد الملقحين بشكل أسرع من ذلك، حسب ما أعلن الإعلامي مصطفى بكري.



- من المقرر أن تصدر الحكومة قرار ينظم أوضاع من يرفضون تلقي اللقاح، وذلك في ظل عودة ارتفاع مؤشرات الإصابات والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا.









وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.