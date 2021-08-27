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تفاصيل زيارة وفد هندسة المنصورة لمقر مبادرة حياة كريمة بشربين

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 01:41 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
محمد كشك
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قام وفد من كلية الهندسة جامعة المنصورة يمثله الدكتور محمد عبد العظيم عميد الكلية والدكتور محمد عطية نائب مدير مركز الدراسات والاستشارات ورؤساء الفرق المشكلة للعمل بالمشروع، بزيارة لمقر حياة كريمة بشربين، لمتابعة أعمال الكباري والري بمركز شربين و٢٦ قرية التابعة لها٠

تأتي الزيارة في إطار مشاركة كلية الهندسة جامعة المنصورة في مبادرة حياة كريمة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة بضرورة المساهمة بشكل كامل في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفد جامعة المنصورة يشارك في حياه كريمة
ويضم الوفد كلا من الدكتور أيمن الطهراني والدكتور علاء رشاد والدكتور محمد غنام والدكتور وليد المتولي والمهندس شريف حلمي والمهندس فتحي محمد ، كما يتم عقد اجتماع متابعة أعمال بالمقر الإداري للمشروع بمركز شربين بحضور مقدم محمد سيد ومقدم محمد زاهر ومقدم ممدوح عبيد ممثلين الشعبة الهندسية بالجيش الثانى، وحضور ممثلين عن جميع الشركات المسؤلة عن التنفيذ٠ وذلك لمتابعة أعمال الكباري والري بمركز شربين و٢٦ قرية التابعة لها٠

وأكد الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وتنفيذ كافة الأعمال تحت الإشراف الكامل من كلية الهندسة.

وعلي صعيد آخر، عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعا بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والمحاسب طارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، مع رؤساء المجمعات القروية التي تضم القرى التي يتم تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير الريف.

تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية بممثلي حياه كريمة
 وتناول المحافظ خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها في كافة قطاعات المرافق والخدمات ومن بينها برنامج مشروع "سكن كريم" بالقرى، مؤكدا أن عدد المساكن التي تم حصرها لتنفيذ "سكن كريم" بلغت 575 مسكنا منتشرة بقرى المبادرة بشربين.

كما أكد محافظ الدقهلية على ضرورة تضافر جهود رؤساء المجمعات القروية مع المواطنين وقرى شربين للعمل على الارتقاء بالمظهر الحضاري لجميع المنازل والمساكن القائمة بقرى المبادرة بطلاء وجهاتها بمشاركة المجتمع المدني.

وطالب المحافظ رئيس مركز شربين بضرورة المرور الدوري والمتابعة الميدانية على الطبيعة لتنفيذ المشروعات بنطاق القرى، مشيرا إلى أهمية قيام رؤساء المجمعات القروية بهذا الدور الميداني باعتبارهم أقرب إلى مواطني القرى وذلك للعمل على إزالة أية معوقات تعترض التنفيذ فورا بمشاركة كافة الأجهزة المعنية.

وأكد "مختار" على السرعة والاستجابة في إزالة المعوقات والعمل على حلها، مشددا على أهمية تضافر جهود الجميع من أجل أهالينا فى القرى وعلينا جميعا أن نتحمل تلك المسئولية الوطنية.

وكلف المحافظ، مدير عام التفتيش والمتابعة بنزول لجان على أرض الواقع لمتابعة إنهاء جميع المعوقات أمام مشروعات المبادرة فى كافة القطاعات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المشروع القومى لتطوير القرى المصرية فى إطار مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف تطوير 51 مركزا إداريا على مستوى المحافظات المصرية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، فى محافظة الدقهلية.
تفاصيل زيارة وفد هندسة المنصورة لمقر مبادرة حياة كريمة بشربين
تفاصيل زيارة وفد هندسة المنصورة لمقر مبادرة حياة كريمة بشربين
تفاصيل زيارة وفد هندسة المنصورة لمقر مبادرة حياة كريمة بشربين
تفاصيل زيارة وفد هندسة المنصورة لمقر مبادرة حياة كريمة بشربين
تفاصيل زيارة وفد هندسة المنصورة لمقر مبادرة حياة كريمة بشربين
تفاصيل زيارة وفد هندسة المنصورة لمقر مبادرة حياة كريمة بشربين

الكلمات المفتاحية

هندسة المنصورة شربين حياة كريمة

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