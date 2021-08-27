الطالع الفلكى الجُمعَه 27/8/2021..جَمَال عِشْتَار!









*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس - 22 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الطّرْفَة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر.





اليوم 21 مِسْرِى قبطى ، 27 آب رُومى ، 19 مُحَرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: فيه حِنّيّة على حيوان ، فيه رَحمَة ، فيه شَفَقَة.(مارى منيب من مسرحيّة إلا خمسة-1963)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الحَمَل يعنى

مخلوق صغير السن مُفعَم بالتفاؤل والفرحة يرغب فى اللعب والتنطيط ، هو برج يُعبّر عن البدايات الجديدة وعدم الإلتفات للماضى فما فات فات وانتهى الأمر، وقت للحركة واللحلحة والتنفيذ الملموس لأعمالك فالحمل يعنى طاقة الشباب و أنت قادر على بذل المجهود مهما بدا شاقاً تحت صقيع البرد القارس أو الشّمس الحارقة ، وقت تستعيد فيه شبابك وترتدى ملابسك الجديدة وتظهر بنيولوك وكأنك وُلدت من جديد لتطوى صفحة الدورة القمريّة الفائتة بخيرها وشرّها ، حبّ فاشل أو وظيفة فقدتها لاتعنى نهاية الدّنيا لكنها تعنى وظيفة جديدة فى مكان أفضل ومع زملاء أطيب،حبيب/ة أجمل ومن أسرة أفضل ، تعويض عن آلام الماضى واستعادة لمظهر الصحّة والشباب ونبذ لحالة الخنوع أو الشعور بالضعف ، الثقة بالنفس و الشعور بالحيويّة هى ما يُمطرك به القمر بحلوله ببرج الحَمَل ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم 27 أغسطس

يوافق ذكرى ميلاد النجمة هيدى كرم فكل عام وهى بألف خير،هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم هيدى كرم إحتفالاً بها ، مع التنبيه أنها لا تُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(كليوباترا)،(زعيمة إناث)،(جميل ومُغرى)،(شاى بالأعشاب)،(رأس عنيد)، (عشتار الجمال)،(أمّ وَولد)،(مُستبصر شديد القوّة /حَدَسْ مُرتفع للغاية)،(دُوريس داى)،(فَاتِنَة).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: قد تقع عينك على إعلان لكورس تعليمى يرفع من مهاراتك العلمية أو فرصة لتوظيف هوايتك التى تجيدها لحصد مكاسب بالحلال.





برج الثور: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد أو التحايل عليها وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج الجوزاء: قد تتحدّث بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه يحتوى على قدر كبير من العجرفة والغرور، إحترس لألفاظك خاصّةً أمام من هم أقل منك فى الثروة.





برج السّرطان: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج الأسد: حافظ على الشعرة من الحب والإحترام بينك وبين أحد الأقارب أو الأصهار لتتجنّب مزاح ثقيل لاترغبه ، من كَثُرَ مزاحه قلّت هيبته.

برج العذراء: رغبتك فى رعاية من حولك تنسحب على الفقراء والأيتام، الحيوانات والطيور، لا تنسَ رعاية شيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.





برج الميزان: حالتك المزاجيّة تميل للأنشطة الفنيّة، على أقل تقدير سماع مُوسيقى أو مشاهدة فيلم راقى من الزمن الجميل، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج العقرب: إشارات إيجابيّة للمُتزوجين بأداء الواجبات الزوجيّة بسعادة ، وللعُزّاب لمُقابلة مُحتملة للنّصف الحلو بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: لاتتمسّك بوجهة نظرك بسبب عناد وتهمل وجهة نظر الآخرين المنطقيّة، خاصةً إن تعلّق الأمر بالمال.





برج الجدى: فصاحة وسلاسة فى التواصل مع الآخرين،حاول توظيف طاقة عطارد الكلامية لإصلاح المتخاصمين أوإعادة بناء الجسور مع الحبيب.





برج الدّلو: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد الحلول الوَسَطْ.





برج الحوت: يومٌ مُناسب للبدء بجدول صارم يخص عاداتك الغذائية ومحاولة للقضاء على الكرش السيئ إن وُجِد ، أو البدء برياضة لتحسين القوام.



