الري: مشروع تبطين الترع يسير بمعدلات فوق الممتازة (فيديو)

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن معدلات العمل في مشروع تبطين الترع تسير بشكل فوق الممتاز، حيث يعملون بكافة محافظات الوادي والدلتا.





وأشار "غانم"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن قيادات الوزارة تتابع بنفسها معدلات العمل وجودة التنفيذ بالمشروع، حيث جاري العمل في تبطين 9 آلاف كيلو، موضحا أن الهدف الأساسي من تأهيل الترع هو ضمان عدالة توزيع المياه على مستوى الترعة.



