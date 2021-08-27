افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 4 ملايين جنيه بدمنهور والنوبارية (صور)

تفاصيل المساجد





موضوع خطبة الجمعة

كانت خطبة الجمعة جاءت تحت عنوان "الوفاء وحفظ الجميل" اعتبارهما من القيم الإنسانية والأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف وقد مدح الله عز وجل الأنبياء عليهم السلام بهذا الخلق النبيل وأن أولي الناس بالوفاء وحفظ الجميل لهم الوالدان فهم أصحاب الفضل التام علي أبنائهم ومن ارقي صور الوفاء هو الوفاء بين الزوجين ومن اعظم صوره الوفاء للوطن.



ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، افتتاح مسجدين جديدين بمركزي دمنهور والنوبارية بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، ليصبح إجمالي المساجد التي تم افتتاحها خلال عامين 260 مسجدا، لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو.والمساجد هي: مسجد أبو طوبال القبلي بقرية المنشية الإبراهيمية بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ١٥٠ متر مربع بتكلفة إجمالية مليون و٨٠٠ ألف جنيه، ومسجد خالد بن الوليد بقرية عسران الشرقي بالنوبارية والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ٢٢٠ متر مربع بتكلفة إجمالية ٢ مليون و٢٠٠ ألف جنيه.