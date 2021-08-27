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نيابة الخصوص تأمر بحجز 6 أشخاص في مشاجرة بسبب أولوية المرور

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أمرت نيابة الخصوص، بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، حجز 6 أشخاص لقيامهم بالتشاجر بسبب أولوية المرور، بمنطقة عزبة علام بالمدينة، واحتكاك سيارة ملك الطرف الأول بمركبة توك توك ملكية الطرف الثاني، وتعدى كل من الطرفين بالضرب على الآخر.
بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة ومصابين
كان قد تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة ومصابين بمنطقة عزبة علام دائرة القسم.

تفاصيل المشاجرة
انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "بهاء.ص.ف"، 42 عاما، ميكانيكي، مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس والكتف الأيمن، و"ك.ص.ف"، 25 عاما، صاحب محل إكسسوارات، مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس، و"رضا.ص.ف"، 35 عاما، عامل بناء، مصاب بجرح سطحي بمقدمة فروة الرأس، و"نادر.ب.ص"، 18 عاما، طالب، مصاب بجرح سطحي بالكتف الأيمن.

وطرف ثان "عثمان.ب.ع"، 39 عاما، سائق، مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس والذراع الأيمن، و"محمد.ع.ب"، 15 عاما، طالب، مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى، وزوجة الخامس "ك.م.أ"، 37 عاما، ربة منزل، وذلك حال سير الأول بسيارة سوزوكي فان حدثت مشادة بينه وبين الخامس حال سيره بمركبة توك توك نتيجة حدوث احتكاك بين السيارة والتوك توك تطورت لمشاجرة تعدى كل منهم على الأخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وجرى التحفظ على السيارة والتوك توك، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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