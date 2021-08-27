إصابة جماعية بكورونا في صفوف القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية





قال مسؤولون إن نحو 33 جنديا أمريكيا على الأقل في قاعدة أوسان في كوريا الجنوبية ثبتت إصابتهم بكورونا، بعد تنظيم حفل بلا كمامات، في تجاهل لتدابير التباعد الاجتماعي المطبقة.

وتم الإبلاغ عن الإصابات يومي الخميس والجمعة في القاعدة الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب سيئول وتجرى حاليا عمليات التعقب ذات الصلة، وفقا لمسؤولين بالحكومة الكورية.

وقد تم ترتيب حفل راقص في القاعدة يوم السبت بمشاركة عشرات الأفراد الذين لم يرتدوا الكمامات.

وتسبب الحادث في تعرض القاعدة لانتقادات شديدة، حيث تمر كوريا الجنوبية بالموجة الرابعة من جائحة كرونا، وتطبق أعلى مستوى تباعد اجتماعي بمنطقة سيئول وضواحيها منذ منتصف يوليو الماضي.

وفي الوقت نفسه كانت كوريا والولايات المتحدة تجريان التدريبات العسكرية المشتركة مع تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي، وقد انتهت التدريبات التي استمرت 9 أيام، الخميس الماضي.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع "نجري اختبارات الفيروس على نحو 800 جندي كوري جنوبي كخطوة وقائية"، مضيفا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بالفيروس بينهم حتى الآن.