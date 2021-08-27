Advertisements

عاجل- أليجري يُعلن نهاية مشوار كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أعلن الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل عن السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وقال أليجري في تصريحات له منذ قليل :"كريستيانو رونالدو بالأمس أخبرنا برغبته في الرحيل عن يوفنتوس".


وأضاف :"لست بخيبة أمل بشأن قرار كريستيانو رونالدو، فلقد اختار بنفسه".


وتابع :"كل شيء يتغير وهذا هو قانون الحياة، قدم رونالدو العديد من المساهمات مع هذا النادي وقرر الان الرحيل، يوفنتوس باقٍ وهذا هو الأهم، الحياة مستمرة".

وزاد :"سيبحث عن ناد جديد بعد ثلاث سنوات هنا. الأمر جزء من الحياة".

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري في ظل رغبة اللاعب البرتغالي بخوض تحدٍ جديد والعودة للدوري الإنجليزي.

الكلمات المفتاحية

كريستيانو رونالدو رونالدو إلى ريال مدريد رونالدو

أخبار تهمك

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- الكشف عن راتب بيرسي تاو مع الأهلي سنوياً

منذ ساعة و 9 دقيقة

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ يوم

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مصطفى البدري

منذ 37 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلى الأهلي ويكشف تفاصيل المفاوضات

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

الاتحاد السكندري يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ يوم

بيرسي تاو يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم رحيل ثلاثي ناري

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب بشدة من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مدرب يوفنتوس: التعاقد مع كريستيانو رونالدو شيء غير طبيعي

مركز جديد ينتظر رونالدو مع يوفنتوس

أول تعليق من أليجري على تدريب مانشستر يونايتد

ريال مدريد ينتقم من يوفنتوس بعد رحيل رونالدو

صراع إسباني إنجليزي فرنسي على ديبالا

أليجري يدخل حسابات برشلونة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:33 م

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

بيرسي تاو يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي

01:00 م

عاجل- الكشف عن راتب بيرسي تاو مع الأهلي سنوياً

01:26 م

عاجل- فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلى الأهلي ويكشف تفاصيل المفاوضات

11:30 ص

عاجل.. الأهلي يحسم رحيل ثلاثي ناري

09:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements