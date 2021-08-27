عاجل- أليجري يُعلن نهاية مشوار كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس

أعلن الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل عن السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









وقال أليجري في تصريحات له منذ قليل :"كريستيانو رونالدو بالأمس أخبرنا برغبته في الرحيل عن يوفنتوس".









وأضاف :"لست بخيبة أمل بشأن قرار كريستيانو رونالدو، فلقد اختار بنفسه".









وتابع :"كل شيء يتغير وهذا هو قانون الحياة، قدم رونالدو العديد من المساهمات مع هذا النادي وقرر الان الرحيل، يوفنتوس باقٍ وهذا هو الأهم، الحياة مستمرة".





وزاد :"سيبحث عن ناد جديد بعد ثلاث سنوات هنا. الأمر جزء من الحياة".





وارتبط اسم كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري في ظل رغبة اللاعب البرتغالي بخوض تحدٍ جديد والعودة للدوري الإنجليزي.