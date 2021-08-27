الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مصطفى البدري

بات النادي الأهلي قريبًا من التعاقد مع مصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وظهر البدري بمستوى مميز للغاية مع نادي الإنتاج الحربي هذا الموسم حيث احتل صدارة ترتيب الهدافين في الفريق برصيد ١٠ أهداف.





وأبدى مسؤولو النادي رغبتهم في التعاقد مع البدري والذي تلقى عددًا من العروض في الفترة الماضية أبرزها الزمالك وفاركو والاتحاد السكندري.





وقال مصدر داخل الأهلي إن المفاوضات تسير بشكل متقدم لانتقال لصفوف القلعة الحمراء.









وأضاف المصدر بأن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ترى بأن البدري لاعب مميز وقادر على تقديم الإضافة للفريق الأحمر.





الجدير بالذكر أن مصطفى البدري شارك في ٢٦ مباراة مع الإنتاج الحربي هذا الموسم سجل خلالهم ١٠ أهداف وصنع هدفين آخرين.



