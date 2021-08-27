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الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مصطفى البدري
الجمعة 27/أغسطس/2021 - 01:58 م
علي نبوي
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بات النادي الأهلي قريبًا من التعاقد مع مصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وظهر البدري بمستوى مميز للغاية مع نادي الإنتاج الحربي هذا الموسم حيث احتل صدارة ترتيب الهدافين في الفريق برصيد ١٠ أهداف.
وأبدى مسؤولو النادي رغبتهم في التعاقد مع البدري والذي تلقى عددًا من العروض في الفترة الماضية أبرزها الزمالك وفاركو والاتحاد السكندري.
وقال مصدر داخل الأهلي إن المفاوضات تسير بشكل متقدم لانتقال لصفوف القلعة الحمراء.
وأضاف المصدر بأن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ترى بأن البدري لاعب مميز وقادر على تقديم الإضافة للفريق الأحمر.
الجدير بالذكر أن مصطفى البدري شارك في ٢٦ مباراة مع الإنتاج الحربي هذا الموسم سجل خلالهم ١٠ أهداف وصنع هدفين آخرين.
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