الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين





أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 201 يوم 2023 مسجدا .

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي مسجدين في منطقة الرياض، ومسجد واحد بمنطقة جازان.