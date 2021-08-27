نقابة المحامين: النيابة عاينت قسم المنتزه موقع الاعتداء على المحامي

كشف محمد عبدالوهاب، عضو مجلس نقابة المحامين عن محكمة استئناف الإسكندرية، عن أن رئيس النيابة الكلية توجه لقسم المنتزه لمعاينة موقع الاعتداء على المحامي، إضافة لاستدعاء الضابط ونائب المأمور للتحقيق معهم اليوم الجمعة.



وذكر «عبد الوهاب»، أن النيابة استمعت أمس لأقوال شقيقة المحامي، كما انتقل رئيس النيابة الكلية إلى المستشفى المعالج فيها المحامي لسماع أقواله.



كما طمأن عضو مجلس النقابة العامة، كافة المحامين على الحالة الصحية للمحامي المعتدى عليه، مؤكدا أنها مستقرة ويتلقى الراعية الطبية بالعناية المركزة، كما أدلى بأقواله بأمس عن الواقعة للنيابة العامة.



وأشار «عبد الوهاب»، إلى أنه ومجلس فرعية الإسكندرية على تواصل مستمر بنقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية لإبلاغه بتطورات الموقف أولًا بأول، إضافة إلى تواجدهم بين المستشفى والنيابة وفقًا لتكليف النقيب العام لهم بتوفير كافة سبل الدعم القانوني للمحامي حتى حصوله على حقه.



يشار إلى أن وزير الداخلية، أمر أمس بوقف الضابط المعتدي على المحامي وكذا نائب مأمور القسم، كما شكل فريق من التفتيش الفني للوزارة وإرساله إلى الإسكندرية للتحقيق في الواقعة، وذلك بعد تواصل نقيب محامين الإسكندرية الأستاذ عبد الحليم علام بمدير أمن الإسكندرية الذي رفع الواقعة لوزير الداخلية.