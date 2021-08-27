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أول تصرف من حسام حسن بعد الاقتراب من الأهلي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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اقترب حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السكندري، من التوقيع للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وأعلن محمد فرج عامر رئيس الفريق السكندري، عن إتمام إنتقال مهاجم الفريق للقلعة الحمراء، بصفة رسمية بداية من الموسم الجديد.


وقام حسام حسن بتغيير صفة لاعب في سموحة الى لاعب بالنادي الأهلي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ليؤكد رحيله للتتش.


وكان الأهلي أبرم ثلاث تعاقدات حتى الآن بالتوقيع مع كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزيمبيقي لويس ميكسوني وكريم فؤاد بالميركاتو الصيفي.

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