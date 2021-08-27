مواجهات نارية.. نتيجة قرعة دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي

أجريت ظهر اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي وذلك بالعاصمة التركية اسطنبول.





وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية خاصة للفرق التي يتواجد بها عدد من اللاعبين المصريين مثل جالطة سراي وأولمبياكوس اليوناني.





وكشفت القرعة عن وقوع جالطة سراي التركي، والذي يضم مُهاجم منتخب مصر، مصطفى محمد، في المجموعة الخامسة، بجانب لاتسيو الإيطالي، ومارسيليا الفرنسي ولوكوموتيف موسكو الروسي.





أما فريق أولمبياكوس اليوناني، في المجموعة الرابعة، مع فريق فناربخشة التركي، وفرانكفورت الألماني، فضلًا عن أنتويرب البلجيكي.





وفيما يلي قرعة دور المجموعات كاملة من بطولة الدوري الأوروبي :-





المجموعة الأولى: أولمبيك ليون - رينجرز - سبارتا براج - بروندبي.





المجموعة الثانية: موناكو - آيندهوفن - ريال سوسيداد شتورم جراتس.





المجموعة الثالثة: نابولي - ليستر سيتي - سبارتاك موسكو - ليجيا وارسو.





المجموعة الرابعة: أولمبياكوس - آينتراخت فرانكفورت - فناربخشة - أنتويرب.





المجموعة الخامسة: لاتسيو - لوكوموتيف موسكو - مارسيليا - جالطة سراي.





المجموعة السادسة: سبورتينج براجا - النجم الأحمر- لودوجوريس - ميتييلاند.





المجموعة السابعة: باير ليفركوزن - سلتيك، ريال بيتيس - فيرينكفاروسي.





المجموعة الثامنة: دينامو زغرب - جينك - وست هام يونايتد - رابيد فيينا.