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البابا تواضروس يستقبل أحد كهنة بنيوجيرسي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة القس إيليا إبراهيم عبدالله، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الحبيب، بايون، نيوجيرسي.

أمور الخدمة الكنسية
واطمأن قداسة البابا من القس إيليا، خلال اللقاء على أمور الخدمة بالكنيسة هناك.

وزار شباب ملتقى لوجوس الأول، الذي تجري فعالياته حاليًا تحت شعار "التمتع بالجذور" الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.
مزار الآباء البطاركة
وتجول الشباب في الكنيسة وتعرفوا على معالمها، وزاروا مزار الآباء البطاركة، واستمعوا لشرح عن تاريخ الكنيسة من القمص أبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وأنها أقدم كنيسة في مصر وأفريقيا وأن رأس القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية مدفون بها.

كان شباب الملتقى، زاروا في وقت سابق اليوم، مكتبة الإسكندرية وتجولوا فيها وتعرفوا على ما تحويه من معالم.

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