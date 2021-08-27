طبيب يؤكد: لقاح كورونا آمن على الحوامل (فيديو)



وشدد "حمدي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، على أهمية الحصول على لقاحات كورونا، حيث أن كل اللقاحات آمنة وفعالة، معلقا: "أي لقاح متوفر خدوه"، مضيفا أن فيروس كورونا يسبب أكثر من 20% من أمراض الجهاز التنفسي.



وأضاف: "فيروس كورونا متوطن في العالم وموجود طوال العام.. ويمكن أن نجزم أن مفيش واحد في العالم مأخدش فيروس كورونا، ولكن له أوقات يزداد بها.. كورونا هيعيش معانا زي الإنفلونزا"، مؤكدا أن اللقاح آمن على السيدات الحوامل والمرضعات، مؤكدا: "من تخطط للحمل يجب أن تحصل على اللقاح أولا".



قال الدكتور حسن حمدي، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بجامعة عين شمس، إن كل لقاحات كورونا أثبتت فاعليتها ضد الفيروس، ولكن نسبة فاعلية كل لقاح تختلف من نوع لآخر.