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22 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد اليوم

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 03:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 6 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارٍ التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

يذكر أن ميناء شرق بورسعيد من أهم موانئ البحر المتوسط لما يتميز به من موقع على ممر عبور خطوط التجارة العالمية وفى المدخل الشمالي لقناة السويس وبه رصيف حاويات بطول 2400 متر وغاطس 17.5 متر ومحطة لتداول الحاويات على مساحة 1.1 كم2 ويتم تطويره حاليًا لزيادة المساحة الأرضية والمائية وزيادة الأرصفة بطول 4650 متر وبغاطس 18.5 متر كمرحلة أولى وإنشاء محطات تخصصية أخرى تخدم حركة التجارة وتخدم المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والمناطق الصناعية والإنتاجية المجاورة لمحافظة بورسعيد.​

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