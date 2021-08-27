تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الاسباني

يستضيف فريق برشلونة نظيره خيتافي في يوم الأحد المقبل، على استاد "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لموسم 2021/ 2022.









واستهل فريق برشلونة مشواره في بطولة الدوري الاسباني هذا الموسم بفوز كاسح على فريق ريال سوسيداد بنتيجة 4/2، بينما تعادل في الجولة الثانية مع فريق اتليتك بلباو بهدف لمثله ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 4نقاط.









وتنطلق مباراة برشلونة مع نظيره خيتافي فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة يوم الأحد المقبل الموافق التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري على استاد كامب نو ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا الاسبانية.









وستذاع مباراة برشلونة مع نظيره خيتافي يوم الاحد المقبل، عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الاسباني في الموسم الحالي.