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غلق وتشميع ٣ مراكز للدروس الخصوصية بالشرقية

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 03:12 م
غلق مراكز للدروس الخصوصية
غلق مراكز للدروس الخصوصية
سمر السيد
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تواصل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق، شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية فضلًا عن مخالفة الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامات الواقية لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار، تمكنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية من غلق وتشميع ٣ مراكز للدروس الخصوصيه بالمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعة تراخيصها والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

الكلمات المفتاحية

مراكز الدروس الخصوصية الشرقية الدروس الخصوصية ارتداء الكمامات الواقية

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