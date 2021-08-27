كيف يبدو أكبر تلسكوب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الداخل؟ (صور وفيديو)

النظر إلى السماء ليلًا ومشاهدة النجوم وهي ساطعة، والقمر وهو بازغ، والشهاب وهو ثاقب، تفيض عليك حالة من الهدوء والسكينة، يتبعها تأمل في الكون وأسراره، وفضول وشغف للاطلاع عليه بتلسكوب، لكن هذا الحلم يتبدد بسؤال نفسك متنهدًا، كيف؟!

كثيرٌ منا قد لا يعلم أن القيام بتلك التجربة، وهي مشاهدة النجوم وبعض الكواكب بتلسكوبات متطورة، قابلة للتحقق، ويزيد عليها وجود باحثين في علم الفلك يقدمون لك شرحًا وافيًا عن النجوم والمجرات، ويجيبون على كل ما يتبادر في أذهانك من تساؤلات.

وما يزيد تلك التجربة تفردًا ومتعةً، أنه يمكنك مشاهدة التلسكوب الضخم، المستخدم في رصد النجوم والمجرات، والذي تقتصر حدود معرفتنا به على أفلام الخيال العلمي، فمن المذهل أن تكون داخل قبة التلسكوب، وترى سقفها يتحرك من فوقك، وتشهد آلية ضبت التلسكوب وتوجيهه نحو الجرم السماوي المطلوب رصده.

يمكنك أن تعيش تفاصيل تلك التجربة وأكثر في «مرصد القطامية الفلكي»، التابع للمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذي يضم أكبر تليسكوب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر زيارات يقدمها المعهد للمواطنين، بهدف خدمة المجتمع ثقافيا وبشكل ترفيهي.