شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 28 أغسطس إلى يوم الخميس 2 سبتمبر، حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

أبرز الظواهر الجوية

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على أغلب أنحاء البلاد على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتد علي كافة أنحاء البلاد ليلا.

مناشدة للمواطنين

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بعدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس خلال تلك الفترة، حيث يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

