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بالأرقام.. ضبط مخالفات في حملة تموينية على المخابز بالدقهلية

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهد مركز ومدينة منية النصر، في محافظة الدقهلية، حملات تموينية مكثفة، على المخابز للتأكد من مدى جودة الخبز المعروض للمواطنين وضبط المخالفين.

تأتي الحملات، بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية بتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين.
ضبط المخالفين
وتستهدف الحملات ضبط المخالفين تحت إشراف على حسن مدير عام الرقابة التموينية ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية.

ضبط محضري تصرف في ٣٨٤ شيكارة دقيق مدعم
تشكلت الحملة الأولى برئاسة عصام السيد وعضوية محمد زكي وإيهاب رجب وأسفرت عن ضبط محضرين تصرف في إجمالي ٣٨٤ شيكارة دقيق بلدي مدعم، 9 محاضر نقص وزن بمقدار ٧: ١٦ جراما، ومحضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ومحضر عدم وجود قائمة بيانات، و٣ غلق.

وتشكلت الحملة الثانية برئاسة السيد البيسى يرافقه مجدي حمودة، وأسفرت عن ضبط 2 محضر تجميع إجمالي ٣٣ شيكارة دقيق بلدى مدعم، و٢ محضر توقف بدون إذن مسبق، و٧ محضر نقص وزن بمقدار ٨: ١٤ جرام.، جارٍ تكثيف جهود العمل الرقابي على المخابز لضبط المخالفين.

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