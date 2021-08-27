خاص- مدافع الأهلي المعار يتلقى عروض كثيرة للرحيل

Advertisements
خاص- مدافع الأهلي المعار يتلقى عروض كثيرة للرحيل
الجمعة 27/أغسطس/2021 - 03:30 م
علي نبوي
Advertisements
تلقى محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي، والمعار لصفوف سموحة هذا الموسم عددًا من العروض خلال الفترة الحالية للانتقال إليها في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وشارك عبد المنعم هذا الموسم مع سموحة في ٢٣ مباراة سجل خلالهم هدفًا وحيدًا.
وكشف مصدر مقرب من لاعب منتخب مصر الأوليمبي بأنه تلقي عروضًا من ناديي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي بالقاهرة للتعاقد معه في الموسم المقبل.
وأضاف المصدر بأن أندية سموحة والاتحاد السكندري وفاركو بالإسكندرية أبدت رغبتها في الحصول على خدمات اللاعب.
وأشار المصدر إلى أن عبد المنعم يُفضل الانضمام لأحد أندية القاهرة حال رغبة النادي الأهلي في إعارته مجددًا بالموسم المقبل.
Advertisements