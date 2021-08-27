خاص- مدافع الأهلي المعار يتلقى عروض كثيرة للرحيل

تلقى محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي، والمعار لصفوف سموحة هذا الموسم عددًا من العروض خلال الفترة الحالية للانتقال إليها في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وشارك عبد المنعم هذا الموسم مع سموحة في ٢٣ مباراة سجل خلالهم هدفًا وحيدًا.





وكشف مصدر مقرب من لاعب منتخب مصر الأوليمبي بأنه تلقي عروضًا من ناديي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي بالقاهرة للتعاقد معه في الموسم المقبل.









وأضاف المصدر بأن أندية سموحة والاتحاد السكندري وفاركو بالإسكندرية أبدت رغبتها في الحصول على خدمات اللاعب.





وأشار المصدر إلى أن عبد المنعم يُفضل الانضمام لأحد أندية القاهرة حال رغبة النادي الأهلي في إعارته مجددًا بالموسم المقبل.



