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ريال مدريد يحضر مفاجأة لكليان مبابي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشفت تقارير صحفية، عن المفاجأة التي ينوي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، تحضيرها إلى كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عند التوقيع معه.

وبات مبابي قريب للغاية من الانتقال إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو بالموسم الجاري، بعدما اتفق على كافة بنوده الشخصية مع الفريق الملكي.

وكان مبابي رفض كافة العروض المقدمة له من البي إس جي لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، أملًا في ارتداء قميص الميرنجي.

وأكدت صحيفة "ليكيب الفرنسية"، أن ريال مدريد يحجز القميص رقم 5 للاعب، وهو القميص الذي كان يرتديه زين الدين زيدان، أسطورة فرنسا والميرنجي السابق.

وأضافت: "مبابي يضع زيدان دائمًا قدوته وكان يتمنى التدرب تحت قيادته في الروخي بلانكوس، وارتداء قميصه سوف يسعده".

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