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أنباء عن إطلاق نار في محيط مطار كابل

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكدت الخارجية الروسية ورود تقارير عن حادثة إطلاق نار جديدة في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الجمعة، بعد سلسلة الانفجارات الدموية التي دوت هناك أمس.
وأكد مركز الحالات الطارئة والأزمات التابع للخارجية الروسية أن طلقات نارية رصدت قرب البوابة الشرقية للمطار، دون ورود أنباء عن قتلى أو مصابين جراء الحادث.

وأكد المركز أن الوضع في محيط المطار لا يزال متوترا في ظل تفجيرات أمس التي تبناها تنظيم "داعش".

وأودت تلك التفجيرات، حسب آخر المعطيات، بأرواح 110 أشخاص على الأقل، بينهم عشرات المدنيين الأفغان و13 عسكريا أمريكيا.

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مطار كابل كابل

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