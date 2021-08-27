تعرف على موعد عرض المسلسلات الجديدة

ينشر "الفجر الفني"، قائمة المسلسلات التي من المقرر عرضها في الفترة المقبلة





- عرض أول الموسم الثاني من مسلسل" إلا أنا"، حكاية" بيت عز" بطولة سهر الصايغ، قريبا على شاشتي DMC وDmC دراما ومنصة watch it، السبت ٢٨ أغسطس.





- عرض أول الموسم الثاني من مسلسل "زي القمر "، حدوتة "غالية"، بطولة درة، على شاشتي CBC وCBC دراما ومنصة watch it، السبت ٤ سبتمبر.





- عرض أول الموسم الثاني من مسلسل "ورا_كل_باب"، حكاية "كدبة كبيرة" ، بطولة أحمد زاهر وهنادي مهنا،

من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، على شاشتي الحياة والحياة دراما ومنصة watch it، السبت ٢٨ أغسطس.





- عرض أول مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير ولقاء الخميسي وسميحة أيوب ومراد مكرم وملك قورة ودنيا ماهر ونورهان وهشام إسماعيل وألفت عمر ، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويعرض على شاشتي ON وON drama، السبت ٢٨ أغسطس.



