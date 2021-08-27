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تعرف على موعد عرض المسلسلات الجديدة

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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ينشر "الفجر الفني"، قائمة المسلسلات التي من المقرر عرضها في الفترة المقبلة

- عرض أول الموسم الثاني من مسلسل" إلا أنا"، حكاية" بيت عز" بطولة سهر الصايغ، قريبا على شاشتي DMC وDmC دراما ومنصة watch it، السبت ٢٨ أغسطس.

- عرض أول الموسم الثاني من مسلسل "زي القمر "، حدوتة "غالية"، بطولة درة، على شاشتي CBC وCBC دراما ومنصة watch it، السبت ٤ سبتمبر.

- عرض أول الموسم الثاني من مسلسل "ورا_كل_باب"، حكاية "كدبة كبيرة" ، بطولة أحمد زاهر وهنادي مهنا،
من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، على شاشتي الحياة والحياة دراما ومنصة watch it، السبت ٢٨ أغسطس.

- عرض أول مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير ولقاء الخميسي وسميحة أيوب ومراد مكرم وملك قورة ودنيا ماهر ونورهان وهشام إسماعيل وألفت عمر ، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويعرض على شاشتي ON وON drama، السبت ٢٨ أغسطس.

- مسلسل" ع الحلوة والمرة"، بطولة دانا مارديني، نيكولا معوض، باميلا الكك، جو طراد، نور علي، هادي بو عياش، زينة زيادة، بمشاركة سلمى المصري، محمد خير الجراح، كارمن لبس، ألكو داوود، أحمد الأحمد وآخرين، وإعداد السيناريو والحوار لبنى مشلح ومي حايك، يعرض على شاشة MBC 4، ومنصة شاهد Shahid VIP، يبدأ عرضه الأحد 29 أغسطس على MBC4 وقبل ذلك بـ 24 ساعة على "شاهد VIP".

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