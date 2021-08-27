Advertisements

أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يتجاوز الـ 72 دولار

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
Advertisements

 ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وفي سبيلها لتحقيق مكاسب كبيرة في الأسبوع الجاري، بفعل مخاوف حيال تعطل إمدادات إذ شرعت شركات طاقة في وقف الإنتاج في خليج المكسيك قبل إعصار محتمل من المتوقع أن يضرب الخليج قريبا.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا لرويترز “المتعاملون في الطاقة يدفعون أسعار الخام للارتفاع ترقبا لتعطل الإنتاج في خليج المكسيك وبفعل تنامي التوقعات بأن أوبك+ ربما تقاوم رفع الإنتاج بالنظر إلى تأثير السلالة المتحورة دلتا في الآونة الأخيرة على الطلب على النفط”.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا أو ما يعادل 1.4 بالمئة إلى 72.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزلت 1.6 بالمئة يوم الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93 سنتا أو ما يعادل 1.4 بالمئة إلى 68.35 دولار للبرميل، لتعوض خسارة 1.4 بالمئة تكبدتها يوم الخميس.

وفي الأسبوع، يمضي برنت على مسار الارتفاع بنحو 11 بالمئة، وهي أكبر قفزة أسبوعية منذ يونيو 2020. ويتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنحو عشرة بالمئة فيما سيشكل أكبر زيادة منذ أغسطس 2020.

وبدأت الشركات نقل العاملين جوا من منصات إنتاج النفط في خليج المكسيك يوم الخميس وقالت بي.إتش.بي وبي.بي إنهما بدأتا وقف الإنتاج في منصات بحرية إذ من المتوقع أن تهب عاصفة تتكون في البحر الكاريبي على الخليج قريبا.

وتشكل الآبار البحرية لخليج المكسيك 17 بالمئة من إنتاج النفط الأمريكي وخمسة بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي الجاف. وما يزيد عن 45 بالمئة من إجمالي طاقة التكرير الأمريكية يتواجد بامتداد ساحل الخليج.

وتسبب احتمال تعطل إمدادات الخليج الأمريكي في تحويل السوق بعيدا عن الخسائر التي تكبدتها يوم الخميس، والتي كانت ناجمة عن أسباب من بينها عودة الإنتاج في منصة نفطية مكسيكية عقب حريق أودى بحياة أشخاص.

وتأثرت أسعار النفط وبقية الأصول عالية المخاطر يوم الخميس أيضا بتعليقات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي قالوا إنه يجب على البنك المركزي تقليص تحفيزه.

وقالت فاندانا هاري محللة الطاقة لدى فاندانا انسايتس إنه من المتوقع أن تستمر تلك الضبابية حتى موعد كلمة يلقيها جيروم باول رئيس المجلس في وقت لاحق يوم الجمعة.

أخبار تهمك

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم رحيل ثلاثي ناري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الكشف عن راتب بيرسي تاو مع الأهلي سنوياً

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل- فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلى الأهلي ويكشف تفاصيل المفاوضات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ يوم

أول تصرف من حسام حسن بعد الاقتراب من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب بشدة من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الكشف عن تفاصيل تعاقد الأهلي مع حسام حسن

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من خطف صفقة جديدة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. مانشستر سيتي ينسحب من صفقة كريستيانو رونالدو

منذ نصف ساعة

بيرسي تاو يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
03:01 م

عاجل- الكشف عن تفاصيل تعاقد الأهلي مع حسام حسن

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

01:33 م

بيرسي تاو يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي

01:00 م

أول تصرف من حسام حسن بعد الاقتراب من الأهلي

02:25 م

عاجل- فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلى الأهلي ويكشف تفاصيل المفاوضات

11:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements