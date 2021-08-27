عاجل.. مانشستر سيتي ينسحب من صفقة كريستيانو رونالدو





قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنسحاب من صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق نادي يوفنتوس البرتغالي وذلك بعد أن وصل الطرفان إلى مرحلة متقدمة يوم أمس الخميس.





وقالت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن المفاوضات بين الطرفين قد توقفت على الرغم من خروج اليجري المدير الفني للبيانكونيري مؤكدًا أن رونالدو سيرحل عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





قبل أن يخرج الصحفي الموثوق فابريزيو روزانو ويؤكد أن الدون بات قريبًا للغاية من العودة إلى أولد ترافورد فريقه الذي لمع معه قبل الإنضمام لريال مدريد عام 2009.





في الوقت الذي ينتظر فيه عشاق الدون معرفة الفريق الذي سينضم إليه خاصةً بعد أن رحل عن تورينو على متن طائرة خاصةً لمعرفة مستقبله والإستقرار على ناديه الجديد.