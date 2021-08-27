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مصايف الإسكندرية: استقبال 4100 من ذوي الهمم بشاطئ المندرة خلال أغسطس

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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صرح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية بأنه تم استقبال ٢٨ جمعية خيرية ترعي المسنين وأطفال الشوارع وذوي الهمم ومرضى السرطان على شاطئ المندرة المجاني وشاطئ السرايا بإجمالي ٤١٠٠ فرد من بينهم ٩ جمعيات لذوي القدرات الخاصة ومرضى التقزم خلال شهر أغسطس الجاري.

ذوي الهمم
وأضاف "رشاد" أن الإدارة تعمل على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائنا من ذوي الهمم لدمجهم بشكل إيجابي في المجتمع كونهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، بالعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم.

رعاية محافظة الإسكندرية لذوي الهمم
وأكد المحافظ أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على قدم وساق لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لذوي الهمم، مشيرًا إلى أنه قد وجه دعوة للجمعيات الخيرية ومتحدي الإعاقة ودور الأيتام وأطفال بلا ماوى، لدخول الشواطئ العامة التي تديرها المحافظة بالمجان.

وقد كلف اللواء جمال رشاد، رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، بتوفير كل ما يلزم من احتياجات ووسائل ترفيهيه على الشواطئ لأبنائنا من ذوي الهمم للتمتع بالبحر والاستمتاع به كغيرهم.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن تخصيص شاطئ كبير بالإسكندرية مجانا للمواطنين من خلال الدخول فقط ببطاقة الرقم القومي.

وأضاف الشريف في تصريح سابق أن الشاطئ مجهز بالشماسي والكراسي وغرف لتغيير الملابس مجانا بدون دفع أي مقابل لهذه الخدمات، لافتًا إلى أحقية أي أسرة في دخول هذا الشاطئ أيا كان عددها.
مصايف الإسكندرية: استقبال 4100 من ذوي الهمم بشاطئ المندرة خلال أغسطس
مصايف الإسكندرية: استقبال 4100 من ذوي الهمم بشاطئ المندرة خلال أغسطس
مصايف الإسكندرية: استقبال 4100 من ذوي الهمم بشاطئ المندرة خلال أغسطس
مصايف الإسكندرية: استقبال 4100 من ذوي الهمم بشاطئ المندرة خلال أغسطس
مصايف الإسكندرية: استقبال 4100 من ذوي الهمم بشاطئ المندرة خلال أغسطس
مصايف الإسكندرية: استقبال 4100 من ذوي الهمم بشاطئ المندرة خلال أغسطس

الكلمات المفتاحية

مصايف الإسكندرية شاطئ المندرة ذوي الهمم

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