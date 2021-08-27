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مؤشر قوي يقرب محمد صلاح من الإنضمام لمعسكر المنتخب

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يدرس إتحاد الكرة المصري بالأتفاق مع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الكابتن حسام البدري توفير طائرة خاصة تنقل محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني متوسط ميدان الأرسنال بطائرة خاصة.

ومن المُنتظر أن يقدم إتحاد الكرة مقترح الطائرة الخاصة لنقل الثنائي من إنجلترا إلى الجابون للمشاركة في ثاني مواجهات المنتخب المصري ضد الجابون يوم الخامس من شهر سبتمبر القادم.

وكانت بعض الأنباء قد ترددت خلال الساعات القليلة الماضية حول عدم معارضة الريدز وأرسنال سفر الثنائي المصري إلى الجابون مع وجود شرط يضمن توفير طائرة خاصة لنقل الثنائي دون المرور بأي من دول المنطقة الحمراء.

في الوقت الذي قررت فيه رابطة الدوري الانجليزي الممتاز عدم السماح للاعبيها الإنضمام إلى المنتخبات الوطنية والمشاركة في المباريات التي تلعب في دول القائمة الحمراء 

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