عاجل.. التونسية روعة التليلي تحصد الذهبية الثانية للعرب في الألعاب البارلمبية





نجحت اللاعبة التونسية روعة التليلي في تحطيم الرقم القياسي العالمي لدفع الجلة سيدات والتتويج بالميدالية الذهبية الخامسة لها على التوالي والسابعة في دورات الألعاب البارالمبية.





في الوقت الذي تمكنت فيه التليلي من إضافة الميدالية الذهبية الثانية للعرب في دورة الألعاب الأولمبية البارالمبية طوكيو 2020 بعد لاعب منتخب الأردن في رفع الأثقال عمر قرادة الذي نجحف في إحراز الميدالية الذهبية الأولى للعرب.





يُذكر أن منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 إنطلقت في اليابان يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي وتستمر حتى الخامس من شهر سبتمبر القادم.