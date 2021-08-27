6 تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمصريين

عدة تحذيرات عاجلة وجهتها هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الأخيرة بشأن حالة الطقس التي تنتظر المصريين الأيام المقبلة، وفقا لطبيعة دورها الذي يقدم التوعية المستمرة للمواطنين.



اليوم.. بداية ارتفاع الحرارة

وتبدأ درجات الحرارة فى الإرتفاع خلال حالة الطقس اليوم وترتفع درجة الحرارة العظمي فى القاهرة وأغلب الأنحاء اليوم عن السائدة أمس.



طقس شديد الحرارة يوم السبت

ويسود يوم السبت الموافق 28 أغسطس طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارًا، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.



ارتفاع يومي الأحد والإثنين

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 45 درجة يومي الأحد والإثنين وتصل إلي 44 درجة أيام السبت والثلاثاء والأربعاء.



ارتفاع تدريجي بالحرارة

وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم سيكون هناك ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.



الارتفاع في الحرارة درجتين

وفي تصريحات تليفزيونية، أضافت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الارتفاع سيكون طفيفًا لا يزيد عن درجة أو درجتين، وسوف يستمر حتى يوم الإثنين المقبل، ومن ثم تعود درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية مرة أخرى في نهاية الأسبوع.



لا تحسن في الطقس قبل سبتمبر

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا مقبلين على فصل الخريف، وسوف تتحسن الأحوال الجوية مع بداية شهر سبتمبر، الذي يعتبر ربيع مصر نسبة لدرجات الحرارة، حيث أنها تكون أكثر اعتدالا به.