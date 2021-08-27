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الأسهم الأوروبية تتراجع مع ترقب كلمة "باول"

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
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انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة قبيل كلمة من المقرر أن يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قد تقدم تلميحات بشأن الجدول الزمني لإبطاء برنامجه لشراء السندات.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة في التعاملات المبكرة، فيما تصدر الانخفاضات قطاعا السفر والترفيه والبنوك بعد أن حققا مكاسب معظم الأسبوع.

ويركز المستثمرون بشكل مباشر على كلمة باول في قمة جاكسون هول المقررة بحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش بعد دعوات جديدة لتقليص مبكر للتحفيز من جانب عدد من صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي الذين يميلون إلى تشديد السياسات النقدية ما تسبب في اضطراب المستثمرين.

والأسهم الأوروبية والأمريكية قرب مستويات قياسية، لكن المخاوف حيال السلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى من فيروس كورونا وتباطؤ الزخم الاقتصادي والتقليص التدريجي للتحفيز يضغطون على معنويات المستثمرين في الآونة الأخيرة.

وكشف مسح أن ثقة المستهلكين الفرنسيين تراجعت قليلا في أغسطس مما دفع المؤشر كاك 40 للأسهم القيادية بالبلاد للانخفاض 0.3 بالمئة.

ونزل سهم جست إيت تيك أواي.كوم، التي تملك جرب هاب، 2.3 بالمئة بعد أن وافق مجلس مدينة نيويورك على تشريع للترخيص لتطبيقات توصيل الطعام ووضع سقف دائم للعمولات التي تستطيع الحصول عليها من المطاعم.

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