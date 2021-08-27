شريف عثمان يحرز أول ميدالية لمصر في الألعاب البارالمبية

نجح لاعب المنتخب المصري في رفع الأثقال، شريف عثمان، في الحصول على الميدالية الفضية، خلال منافسات رفع الأثقال وزن 59 كغم، في دورة الألعاب البارالمبية المقامة فى طوكيو، ليسجل أول ميدالية لمصر في البارالمبية.





يخوض شريف عثمان انتخابات لجنة شؤون اللاعبين باللجنة البارالمبية الدولية للمرة الثانية توالياً، وذلك تحت شعار "لحماية حقوق اللاعبين".





ويرغب شريف الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى جميع اللاعبين البارالمبين على المستوى العالمي، فى الفوز من جديد بالمنصب، خاصة أنه وجد نفسه فى العمل الإداري، بعد مشاركته الأولى فى لجنة شؤون اللاعبين، وأعلن أنه فور اعتزاله اللعب سيتجه للعمل الإداري في الألعاب البارالمبية، وليس مجال التدريب، مثلما يفعل أغلب اللاعبين عقب اعتزالهم اللعب.