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عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الرابعة

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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نجحت إدارة التعاقدات بالأهلي في التعاقد مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة لتدعيم هجوم المارد الأحمر في الموسم القادم. 


وأكد مصدر مسئول داخل القلعة الحمراء في تصريحات خاصة للفجر الرياضي،  أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي حصل على توقيع اللاعب أمس الخميس تمهيدا للانضمام للفريق الأحمر قبل أن يخضع للفحص الطبي بأحد المستشفيات بالقاهرة المتخصصه.


واضاف، أن قيمة الصفقة كلّفت خزينة الأهلي 18 مليون جنيه بالإضافة لإعارة فهد جمعة للفريق السكندري موسمين وأحمد رمضان بيكهام لمدة موسم واحد.


واختتم، أن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة، هو من حسم الصفقة في جلسة مع فرج عامر رئيس نادي سموحة، ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن انضمام اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.

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