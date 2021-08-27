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زلزال يضرب محافظة خوزستان في إيران

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
وكالات
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ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر بعد ظهر اليوم الجمعة، ضواحي مدينة ايذه بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

وأفاد تقرير مركز رصد الزلازل الوطني التابع ل‍مؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، بأن الزلزال وقع عند الساعة الثالثة و34 دقيقة و45 ثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة، بضواحي مدينة ايذه.

ووقع الزلزال في عمق 10 كيلومترات من سطح الارض.

ولم ترد بعد أي تقارير عن وقوع أضرار أو خسائر بالأرواح جراء الزلزال.

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