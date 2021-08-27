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أحمد شعبان محلل الاداء بالزمالك يتلقي دعوة معايشة بنادي أولمبياكوس اليوناني

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
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تلقي أحمد شعبان محلل الاداء بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، دعوة من نادي اولمبياكوس اليوناني من أجل قضاء فترة معايشة هناك خلال المرحلة المقبلة.


وتأتي هذة المعايشة من أجل اكتساب الخبرات الخاصة بمجال تحليل الأداء، وذلك لإفادة نادي الزمالك مستقبليا في هذا الجزء الهام .

يذكر أن أحمد شعبان يعمل مترجما للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك .


وحصل شعبان مع الزمالك خلال عمله بالجهاز الفني على العديد من البطولات وآخرها حصد بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم.

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