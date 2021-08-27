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بن شرقي يحدد طلباته من أجل التجديد للزمالك.. تعرف عليها

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المهاجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على تحديد مطالبه المالية من أجل الموافقة على تمديد عقده مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.


مطالب بن شرقي لتمديد عقده مع الزمالك
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أخر تطورات ملف تمديد عقد النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة.


وأوضح المصدر أن النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي طلب الحصول على 2 مليون و 300 ألف يورو بالموسم من أجل على تمديد عقده مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.


وتابع المصدر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب سيعقدوا اجتماع مع اللاعب في الفترة المقبلة بعد نهاية مباراة البنك الأهلي لحسم ملف تمديد عقده.


وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة البنك الأهلي مساء اليوم الجمعة ضمن إطار منافسات الجولة الختامية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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