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كلوب يعترف بصعوبة مواجهة تشيلسي في الدوري الانجليزي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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اعترف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بصعوبة مباراة فريقه غدًا أمام تشيلسي في قمة مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كلوب قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد :"بكل تأكيد المباراة ستكون صعبة على كلا الفريقين فكل فريق يتطلع لتحقيق الفوز".

وأضاف :" "ليس هنالك طريق سهل على الفريقين، كليهما منظمين جدًا وستكون مباراة قتالية بشكل كبير، إنها مباراة جاذبة للمشجعين والمتابعين".

وتابع :"تشيلسي يعيش لحظات جيدة جدًا. التوقيع مع لوكاكو جعلهم أفضل لكن نحن لسنا بلحظات سيئة أيضًا وآمل ان نُظهر ذلك".

ورد كلوب على إمكانية إبرام فريقه لصفقات في الميركاتو قبل إغلاقه :"لا أتوقع أن نفعل الكثير، لكن لا أحد يعرف ما سيحدث".

وأشار :""نعم الصفقات تحسن الفرق لكن هنالك عدة فرق تجعلك تفوز بالمباريات، ليس الأمر ان توقع مع لاعبين جدد لتحقق الانتصارات".

وزاد :"لقد وقّعنا مع إبراهيما كوناتي وكلفنا سعرًا كبيرًا، أما الفرق الأخرى فشعرت بأنها إلى حاجة لتعزيز الهجوم وكان لديهم أموال".

وأوضح :"التوقيع مع صفقات جديدة لايعني أنك ستفوز بالمباريات، التوقيع غير كافٍ".

وعاد كلوب للتعليق على مباراة الغد قائلا :" سنلعب على أرضنا ويجب أن تكون لنا الأفضلية. ليس لدي وقت للتفكير بالفرق الأخرى. عندما نواجه أي فريق نقوم بمتابعته للتفكير بما سنفعله".


وحول انتقال كريستيانو رونالدو لمانشستر سيتي قال كلوب :"أتابع الأمر كمشجع لكرة القدم لكني لا أحكم على الفرق الأخرى ونسرى ما سيحدث".

وواصل :"انتقال رونالدو لمان سيتي ليس صفقة للمستقبل، إنها صفقة للآن مباشرة، بعض الأندية تعمل هكذا وليس نحن".

وزاد :"ليس التوقيع مع رونالدو وحده سيكون كافيًا لأي فريق، مازال عليك ان تتطور كفريق ونحن نقوم بذلك"".

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