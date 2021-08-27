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تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد إمبولي في الدوري الإيطالي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعد فريق يوفنتوس لخوض مباراته الثانية في بطولة الدوري الايطالي هذا الموسم 2021/ 2022 حيث يلتقي مع فريق امبولي غدا السبت، على ملعبه في مدينة "تورينو" في ثاني جولات الكالتشيو.


واستهل فريق يوفنتوس الايطالي مشواره في الدوري الايطالي بالتعادل مع فريق اودينيزي بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة ويحتل المركز العاشر برصيد نقطة وحيدة.


وتنطلق مباراة يوفنتوس مع نظيره امبولي في تمام الساعة التاسعة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة غداً السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الايطالي الممتاز.


و ستذاع مباراة يوفنتوس مع نظيره امبولي غدا السبت عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الايطالي في الموسم الحالي.

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