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مصدر يكشف حقيقة إضرام المساجين النيران في أحد السجون
الجمعة 27/أغسطس/2021 - 04:32 م
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بالقنوات والصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية حول رسالة مسربة لنزيل بأحد السجون، تزعم التنكيل المتواصل بالنزلاء وقيام عدد منهم بإضرام النيران بمحبسهم داخل السجن بدعوى عدم الإستجابة لمطالبهم.
وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن من إدعاءات عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، موضحًا أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب وإثارة البلبلة.
وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن من إدعاءات عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، موضحًا أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب وإثارة البلبلة.
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